Lanjutkan Pembangunan Presiden Jokowi, Ganjar Pranowo Apresiasi Kerja Sama Partai Perindo

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo mengapresiasi kerja sama yang dilakukan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Hal tersebut ia sampaikan saat tiba di kantor DPP PDI Perjuangan sebelum kedatangan rombongan DPP Perindo yang akan melaksanakan silahturahmi dan kerja sama politik, Jumat (9/6/2023) pagi.

BACA JUGA:

"Ya terima kasih ini bagian dari kerja sama yang membuat energi kita semakin banyak. Karena makin hari makin banyak dukungan dari partai," ujar Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo menambahkan, dengan semakin banyak kerja sama partai politik yang terjalin maka pembangunan yang sudah dilakukan selama 10 tahun atau dua periode kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo dapat terus dilanjutkan.

"Dan tentu antara PDI Perjuangan bersama beberapa partai seperti PPP, Hanura juga telah menyampaikan, kemudian sekarang Partai Perindo, lalu sebelumnya komunikasi dengan PAN. Ini bagian dari kerja sama dan gotong royong yang mudah-mudahan membuat kita semakin lebih kompak dan solid. Dan tentu saja harapannya ke depan menjadi kekuatan politik juga di parlemen," kata Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo juga melihat Partai Perindo memiliki keunggulan dibandingkan sejumlah partai politik lainnya yang selama ini sudah menjalin kerja sama politik dan mendukung dirinya sebagai Bakal Calon Presiden.

"Saya juga melihat Partai Perindo banyak dari trend survei naik, mereka juga memiliki kekuatan media besar tidak bisa dipungkiri dan itu saya kira bagian dari komunikasi media nya bisa lebih masuk ke pelosok-pelosok daerah," ungkap Ganjar Pranowo.