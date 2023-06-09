Dwi Sasongko, Peraih Lencana Adhi Makayasa Resmi Sandang Bintang Emas di Pundak

JAKARTA - Kolonel Inf Dwi Sasongko resmi menyandang bintang emas di pundak usai mengalami kenaikan pangkat. Dwi kini masuk jajaran perwira tinggi dengan pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI.

Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi itu disahkan dalam upacara Laporan Korps Kenaikan Pangkat di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023). Upacara dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Dwi menjadi salah satu dari 26 kolonel yang naik pangkat menjadi jenderal. Secara keseluruhan terdapat 32 perwira naik pangkat, masing-masing satu perwira naik bintang 3 (Letjen) dan 5 menjadi bintang 2 (Mayjen).

Profil singkat Dwi Sasongko

Dwi Sasongko merupakan abituren (lulusan) terbaik Akmil 1998. Ia juga alumnus terbaik pendidikan Dikreg Seskoad L TA 2012 dan Dikreg Sesko TNI XLVIII 2021 dan peraih lencana Adhi Makayasa-Tri Sakti Wiratama.

Ia menempa diri di Pasukan Cakra alias Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Tentara kelahiran Tulungagung ini mula-mula ditugasi sebagai Danton 1/B/Yontar Akmil (2000-2001), kemudian berlanjut sebagai Danton 3/A/502/Divif 2 Kostrad, Danton 1/A/502/Divif 2 Kostrad, Pasi 2 Pandu Udara Brigif Linud 18/Kostrad, serta Dankipan A/503/Divif 2 Kostrad.

Seiring waktu berbagai penugasan jabatan dijalaninya antara lain Danyonif 305 Para Raider/17/1 Kostrad, Dansatgas Yonif Mekanis TNI Konga XXIII-J/Unifil, Dandim 0316/Batam dan Waasops Kaskostrad. Selanjutnya dipercaya menjabat Dansatgas RDB Konga XXXIX-A Kongo (2018-2019), hingga Koorspri KSAD (2022).