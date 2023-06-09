Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Cecar Jaksa Dody soal Pertemuan dengan Hasbi Hasan Usai OTT Suap di MA

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |10:02 WIB
KPK Cecar Jaksa Dody soal Pertemuan dengan Hasbi Hasan Usai OTT Suap di MA
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi informasi adanya pertemuan antara Jaksa Dody Leonard Silalahi dengan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus suap pengurusan perkara di MA.

Informasi tersebut langsung dikonfirmasi penyidik KPK kepada Jaksa Dody pada Kamis, 8 Juni 2023. Dody diduga bertemu dengan Hasbi Hasan dan sejumlah pihak lainnya pasca adanya penangkapan terhadap sejumlah pegawai MA, beberapa waktu lalu.

"Saksi Dody Leonard diminta penjelasan tentang pertemuan HH dengan saksi Dody Leonard S serta beberapa pihak lainnya pasca OTT MA oleh KPK," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (9/6/2023).

Ali tak menjelaskan lebih detil apa yang dibahas dalam pertemuan antara Jaksa Dody dengan Hasbi Hasan dan sejumlah pihak lain tersebut. Namun, KPK mencurigai pertemuan tersebut digelar setelah adanya penangkapan terhadap sejumlah pegawai MA.

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan dua orang tersangka baru dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Kedua tersangka tersebut yakni, Sekretaris MA, Hasbi Hasan dan mantan Komisaris Independen PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto.

KPK telah melakukan upaya penahanan terhadap Dadan Tri Yudianto. Dadan ditahan di Rutan Gedung lama KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara Hasbi Hasan, belum ditahan. Ia masih melenggang bebas usai diperiksa sebagai tersangka, beberapa waktu lalu.

