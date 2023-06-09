Breaking News: Gempa M4,3 Guncang Bungintimbe Sulteng, Pusatnya Berada di Darat

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 4,3 mengguncang Bungintimbe, Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Jumat (9/6/2023), pagi ini.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa mengguncang sekitar pukul 09:37 WIB.

BMKG menyatakan bahwa pusat gempa berada di darat, 4 km arah barat Bungintimbe.

"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 4.3, Kedalaman: 5 km, 09 Jun 2023 09:37:48 WIB, Koordinat: 2.08 LS-121.41 BT (Pusat gempa berada di darat 4 km arah barat Bungintimbe) #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )