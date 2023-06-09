Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terima Kedatangan Perindo, Sekjen PDIP: Rajawali dan Banteng Perpaduan Sempurna

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |10:26 WIB
Kerja sama politik antara PDIP dan Perindo di Pemilu 2024/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyebutkan perpaduan yang sempurna antara PDIP dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dapat diwujudkan dalam Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan Hasto saat memberikan sambutan di aula pertemuan lantai 5 Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat pada Jumat (9/6/2023) pagi.

 BACA JUGA:

"Jadi Perindo itu lambangnya rajawali dengan kepakan sayapnya yang sama-sama kuat, rajawali jaya di angkasa bersama dengan banteng perpaduan yang sempurna," kata Hasto Kristiyanto.

Hasto kemudian meminta izin kepada Megawati Soekarnoputri dan Hary Tanoesoedibjo untuk membuka sambutan pertemuan silahturahmi dan kerja sama politik tersebut.

 BACA JUGA:

"Dengan seizin ibu ketua umum dan bapak Hary Tanoesoedibjo mohon izin kerja sama politik kedua partai untuk dapat dimulai. Kami awali dengan membaca pantun," ucap Hasto.

Burung Rajawali terbang tinggi.

Menatap negeri yang elok berseri.

PDI Perjuangan dan Perindo kukuhkan kerja sama sejati bangun Indonesia dengan jalan Trisakti.

"Terima kasih. Jadi, adapun kerja sama partai politik pada hari ini buat rekan-rekan pers terima kasih di luar kebiasaan acara pada pagi hari ini tetapi justru ketika mentari bersinar di situlah kerja sama semakin terang untuk pemenangan Pak Ganjar Pranowo," kata Hasto Kristiyanto.

