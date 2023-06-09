Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kerjasama PDIP-Perindo, Hary Tanoe Berdampingan dengan Megawati dan Ganjar

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |10:54 WIB
Kerjasama PDIP-Perindo, Hary Tanoe Berdampingan dengan Megawati dan Ganjar
PDIP-Perindo akan menjalin kerjasama politik. (MPI/Adlhi Candhra)
A
A
A

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) tengah menjajaki kerjasama politik dengan PDI Perjuangan (PDIP) di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, para petinggi PDI-Perjuangan dan petinggi Perindo melebur jelang MoU kerjasama.

Tampak Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo duduk diapit ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo.

Tampak warna merah dan putih nampak melebur di balik kedua partai tersebut. Tak hanya itu, di meja terdepan juga terlihat Ketua Harian Perindo, Tuan Guru Bajang (TGB) serta Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Kepala Situation room PDIP, Prananda Prabowo.

Sebagaimana diketahui, bacapres PDIP Ganjar Pranowo mengapresiasi kerja sama yang dilakukan Perindo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement