Kerjasama PDIP-Perindo, Hary Tanoe Berdampingan dengan Megawati dan Ganjar

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) tengah menjajaki kerjasama politik dengan PDI Perjuangan (PDIP) di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, para petinggi PDI-Perjuangan dan petinggi Perindo melebur jelang MoU kerjasama.

Tampak Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo duduk diapit ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo.

Tampak warna merah dan putih nampak melebur di balik kedua partai tersebut. Tak hanya itu, di meja terdepan juga terlihat Ketua Harian Perindo, Tuan Guru Bajang (TGB) serta Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Kepala Situation room PDIP, Prananda Prabowo.

Sebagaimana diketahui, bacapres PDIP Ganjar Pranowo mengapresiasi kerja sama yang dilakukan Perindo.