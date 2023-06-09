Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Resmi Jajaki Kerjasama Politik dengan PDIP, Ganjar Pranowo: Kali Ini Perindo Lolos Parlemen

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |11:09 WIB
Resmi Jajaki Kerjasama Politik dengan PDIP, Ganjar Pranowo: Kali Ini Perindo Lolos Parlemen
Bacapres Ganjar Pranowo. (tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) resmi menjajaki kerjasama politik dengan PDI Perjuangan (PDIP) di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat. Salah satu poinnya adalah mendukung Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024.

Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada langkah besar Partai Perindo. Menurutnya, hal ini akan membuat Perindo lolos ke Senayan.

"Terima kasih pertama ketua umum dukungan kepada saya sebagai Capres. Kayanya Perindo kali ini lolos parlemen," ujar Ganjar di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

Ia menambahkan, kedua partai ini disinyalir akan mampu berbicara banyak pada Pemilu 2024. Sebab banyak sokongan dalam hal teknis di baliknya.

"Dua kekuatan partai ini akan kompak. Saya yakin punya kekuatan media yang lebih besar," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement