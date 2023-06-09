Resmi Jajaki Kerjasama Politik dengan PDIP, Ganjar Pranowo: Kali Ini Perindo Lolos Parlemen

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) resmi menjajaki kerjasama politik dengan PDI Perjuangan (PDIP) di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat. Salah satu poinnya adalah mendukung Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024.

Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada langkah besar Partai Perindo. Menurutnya, hal ini akan membuat Perindo lolos ke Senayan.

"Terima kasih pertama ketua umum dukungan kepada saya sebagai Capres. Kayanya Perindo kali ini lolos parlemen," ujar Ganjar di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

Ia menambahkan, kedua partai ini disinyalir akan mampu berbicara banyak pada Pemilu 2024. Sebab banyak sokongan dalam hal teknis di baliknya.

"Dua kekuatan partai ini akan kompak. Saya yakin punya kekuatan media yang lebih besar," ujarnya.