Kerjasama PDIP-Perindo, Ganjar: Ada PR Besar yang Harus Dituntaskan

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan PDI Perjuangan (PDIP) melakukan kerja sama politik dalam menghadapi Pemilu 2024. Dengan kerja sama itu, Perindo mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).

Adapun penandatanganan MoU kerja sama dilakukan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

Dalam sambutannya, Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo atas dukungan yang diberikan. Khusus untuk Perindo, Ganjar yakin akan lolos treshold dan masuk dalam Parlemen.

"Tadi Mbak Puan menyampaikan kerja sama mesti dilakukan, kayaknya kali ini Perindo lolos treshold mbak, lolos di Parlemen kali ini, mudah-mudahan menjadi kuat," doa Ganjar.