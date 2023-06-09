Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Partai Perindo Resmi Usung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |11:13 WIB
Breaking News! Partai Perindo Resmi Usung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024
Partai Perindo Sepakat Dukung Ganjar
A
A
A

JAKARTA- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres) di 2024. Hal ini, usai Perindo melakukan penjajakan kerjasama politik dengan Partai PDI Perjuangan.

Ketua umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo mengatakan, Ia telah bulat menyenderkan pelabuhannya bersama PDIP. Serta, ikut serta mendukung Ganjar Pranowo.

Adapun MoU kerja sama itu ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarnoputri dan Hary Tanoesoedibjo selaku Ketua Umum kedua partai politik.

"Terkait dengan apakah ini kerjasama Pilpres atau Pileg, kerja sama politik ini adalah kaitannya dengan Pilpres mengusung pak Ganjar Pranowo untuk kemenangan di Pemilu 2024," ujar Hary Tanoesoedibjo di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

Sementara itu, Ganjar Pranowo juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Partai Perindo, karena telah memberi dukungan kepada dirinya untuk maju sebagai calon presiden di Pemilu 2024.

"Terima kasih kepada Partai Perindo yang memberikan Dukungan kepada saya sebagai calon presiden," imbuhnya.

"Kayanya perindo kali ini lolos parlemen," sambungnya.

