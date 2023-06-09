Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe : Ganjar Komitmen Lanjutkan Pembangunan

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |11:15 WIB
Hary Tanoe : Ganjar Komitmen Lanjutkan Pembangunan
Partai Perindo resmi dukung Ganjar sebagai capres 2024. (MPI/Bachtiar Rojab)
JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (bacapres) pada Pilpres 2024. Hal ini usai Perindo melakukan penjajakan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan (PDIP).

Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo mengatakan, ia telah bulat menyenderkan pelabuhannya bersama PDIP serta mendukung Ganjar Pranowo.

Adapun MoU kerjasama itu ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarnoputri dan Hary Tanoesoedibjo selaku Ketua Umum kedua partai politik.

"Terkait dengan apakah ini kerjasama Pilpres atau Pileg, kerja sama politik ini adalah kaitannya dengan Pilpres mengusung Pak Ganjar Pranowo untuk kemenangan di Pemilu 2024," ujar Hary Tanoesoedibjo di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

Hary Tanoe mengungkap salah satu alasan mendukung Ganjar sebagai capres pada Pilpres 2024. Itu karena Gubernur Jawa Tengah tersebut berkomitmen melanjutkan pembangunan saat ini.

"Bapak Ganjar adalah figur sangat diterima masyarakat, masih muda, dan paling penting memiliki komitmen melanjutkan pembangunan apa yang sudah baik saat ini," tuturnya.

Sementara itu, Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada jajaran Partai Perindo, karena telah memberi dukungan kepada dirinya untuk maju sebagai calon presiden di Pemilu 2024.

"Terima kasih kepada Partai Perindo yang memberikan Dukungan kepada saya sebagai calon presiden," katanya.

"Kayanya Perindo kali ini lolos parlemen," sambungnya.

1 2
      
