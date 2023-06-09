Hary Tanoe Ungkap 3 Alasan Perindo Akhirnya Putuskan Kerjasama dengan PDIP

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan ada tiga hal yang melatarbelakangi pihaknya memutuskan untuk melakukan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan.

Pertama, Hary menegakasn, karena PDIP merupakan partai yang paling siap sekarang ini. Di mana PDIP telah memenuhi threshold untuk mengusung capres sendiri.

" Jadi ada kepastian kita memulai perjuangan," jelas HT, Jumat (9/6/2023)

Kedua, karena filosofi idelogi kedua partai ini sama. "Sama-sama Pancasila, berjuang untuk kesejahteraan Indonesia," ucap dia.

Ketiga, figur capres yang diusung adalah Ganjar Pranowo. Dia menyebut Ganjar merupakan sosok yanfg sangat diterima masyarakat dan masih muda.