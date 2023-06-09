Alasan Kerjasama PDIP-Perindo, Hary Tanoe: Filosofi dan Ideologi Sama-Sama Pancasila

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan tiga alasannya bekerjasama politik dengan PDI Perjuangan (PDIP). Kedua partai tersebut baru saja menandatangani MoU kerjasama untuk Pilpres 2024 dan mendukung pencapresan Ganjar Pranowo.

Hary Tanoe mengatakan, alasan pertama adalah karena PDIP merupakan partai yang paling siap dalam menghadapi Pilpres 2024. PDIP memenuhi presidential treshold 20 persen, sehingga ada kepastian untuk pencapresan Ganjar.

"Karena PDIP adalah partai paling siap hari ini, yang memenuhi treshold lebih 20 persen untuk mengusung capres, ada kepastian untuk kita memulai suatu perjuangan," ucap Hary Tanoe di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

Alasan kedua, lanjut Hary Tanoe, filosofi dan ideologi kedua partai sama, yakni Pancasila. Kedua partai sama-sama berjuang untuk kesejahteraan rakyat.