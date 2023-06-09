Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perindo Dukung Ganjar Jadi Trending Topic di Twitter

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |11:48 WIB
Perindo Dukung Ganjar Jadi Trending Topic di Twitter
Perindo dukung Ganjar menjadi trending topic di Twitter. (MPI/Aldhi Chandra)
JAKARTA - Partai Perindo resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Jumat (9/6/2023). Hal ini setelah Partai Perindo dan PDIP resmi menjalin kerjasama politik.

Hal ini menjadi perbincangan di media sosial (medsos). Bahkan menjadi trending topic di Twitter. Hingga pukul 10.48 WIB, Perindo dukung Ganjar di-tweet sebanyak 1.843 kali.

Selain itu, Hary Tanoesoedibjo yang merupakan Ketua Umum DPP Partai Perindo juga menjadi trending. Ada sebanyak 4.188 tweet menyebutkan Hary Tanoesoedibjo.

Hary Tanoe mengungkapkan 3 alasan Partai Perindo mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pilpres 2024.

Alasan pertama adalah karena PDIP merupakan partai yang paling siap dalam menghadapi Pilpres 2024. PDIP memenuhi presidential treshold 20 persen, sehingga ada kepastian untuk pencapresan Ganjar.

"Karena PDIP adalah partai paling siap hari ini, yang memenuhi treshold lebih 20 persen untuk mengusung capres, ada kepastian untuk kita memulai suatu perjuangan," ucap Hary Tanoe di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

Alasan kedua, lanjut Hary Tanoe, filosofi dan ideologi kedua partai sama, yakni Pancasila. Kedua partai sama-sama berjuang untuk kesejahteraan rakyat.

