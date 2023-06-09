Relawan Anies Tolak Intervensi Cawapres, Tak Ingin Ambil Pusing

JAKARTA – Relawan calon presiden (capres) Anies Baswedan tidak ingin terlibat dalam urusan dukung mendukung yang mempengaruhi agar Anies memiliki kecenderungan kepada nama calon wakil presiden (cawapres) tertentu.

Hal ini diungkapkan pendiri Go Anies Andi Sinulingga terkait spekulasi nama cawapres.

Andi menegaskan bahwa Relawan Go Anies tidak ambil pusing terkait siapapun yang nantinya akan diusung sebagai cawapres. Mereka hanya ingin mantan Gubernur DKI Jakarta itu memimpin Indonesia ke depan dan memenangkan kontestasi Pilpres 2024.

"Untuk Cawapres Mas Anies kami netral ya, tidak mendukung manapun, jadi biar itu(Cawapres) jadi keputusan dari Mas Anies," ungkap Andi saat dihubungi Kamis (8/6/2023).

Andi bersama simpul relawannya juga sepakat akan menunggu sambil terus memperkenalkan Capres Anies ke masyarakat, baru apabila nantinya Cawapres sudah resmi diumumkan oleh Capres Anies, relawan akan bergerak dengan sendirinya memenangkan pasangan tersebut