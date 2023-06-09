Kerja Sama Politik dengan Partai Perindo, Megawati Minta Semua Pihak Bersabar Soal Bacawapres

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan kandidat Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) pendamping Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDIP Ganjar Pranowo belum diputuskan.

Megawati menyampaikan dirinya merupakan pribadi yang fokus sehingga memberikan atensi sebatas kepada kerja-kerja pemenangan Ganjar.

Hal itu disampaikan Megawati saat menggelar konferensi pers bersama Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo seusai menandatangani nota kesepahaman atau MoU kerja sama politik di Pemilu 2024, Jumat (9/6/2023).

"Sudahlah, sudah, nanti juga (diberi tahu). Kan, masa nanti engga diberi tahu? Diberi tahulah. Kalau ditanya tanggalnya, ya, tunggu saja dulu. Terus siapa orangnya? Ya, tunggu saja dulu," kata Megawati.

Megawati kemudian mengutip pernyataan Hary Tanoe bahwa PDIP bisa mencalonkan Bakal Capres dan Cawapres sendiri tanpa adanya dukungan dari partai politik lain.

Namun demikian Megawati menyampaikan dirinya akan mengedepankan asas Pancasila, bergotong royong dalam memenangkan suatu perhelatan.

Putri Proklamator RI Soekarno ini juga mengingatkan PDIP sudah memenangkan Presiden RI Jokowi dalam dua Pemilu yakni Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.