Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Minta Parpol yang Mau Kerja Sama dengan PDIP Harus Paket Komplit

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |12:39 WIB
Megawati Minta Parpol yang Mau Kerja Sama dengan PDIP Harus Paket Komplit
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri meminta partai politik yang menjalin kerja sama dengan PDIP untuk bekerja sama secara komplit dalam Pemilihan Umum (Pemilu 2024) baik Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Hal tersebut disampaikan Megawati saat memberi sambutan saat menerima silahturahmi dan kerja sama politik dengan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Menteng Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023)

"Jadi tadi yang telah disampaikan pak Hary Tanoesoedibjo sebetulnya tidak perlu saya ulang lagi karena kalo pertanyaannya sama maka sebetulnya apa yang dikatakan pak Hary Tanoe itu saya tinggal manggut-manggut," ujar Megawati.

Megawati menyebutkan bahwa sebetulnya Pileg, Pilpres, dan Pilkada merupakan satu rangkaian yang disebut dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilakukan tiap 5 tahun sekali.

"Nah jadi sebetulnya menurut saya agak lucu kalo kerjasama itu pilih-pilih, kapan mengikut Pileg, kerjasama tapi Presiden tidak kerja sama, itu rasanya menurut saya sebuah keanehan dan kalo ada yang begitu ya saya ndak mau kerja sama," kata Megawati.

Megawati mengapresiasi sikap dari Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo yang berkomitmen untuk menjalin kerja sama politik dengan PDI Perjuangan secara keseluruhan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement