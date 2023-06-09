Megawati Minta Parpol yang Mau Kerja Sama dengan PDIP Harus Paket Komplit

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri meminta partai politik yang menjalin kerja sama dengan PDIP untuk bekerja sama secara komplit dalam Pemilihan Umum (Pemilu 2024) baik Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Hal tersebut disampaikan Megawati saat memberi sambutan saat menerima silahturahmi dan kerja sama politik dengan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Menteng Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023)

"Jadi tadi yang telah disampaikan pak Hary Tanoesoedibjo sebetulnya tidak perlu saya ulang lagi karena kalo pertanyaannya sama maka sebetulnya apa yang dikatakan pak Hary Tanoe itu saya tinggal manggut-manggut," ujar Megawati.

Megawati menyebutkan bahwa sebetulnya Pileg, Pilpres, dan Pilkada merupakan satu rangkaian yang disebut dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilakukan tiap 5 tahun sekali.

"Nah jadi sebetulnya menurut saya agak lucu kalo kerjasama itu pilih-pilih, kapan mengikut Pileg, kerjasama tapi Presiden tidak kerja sama, itu rasanya menurut saya sebuah keanehan dan kalo ada yang begitu ya saya ndak mau kerja sama," kata Megawati.

Megawati mengapresiasi sikap dari Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo yang berkomitmen untuk menjalin kerja sama politik dengan PDI Perjuangan secara keseluruhan.