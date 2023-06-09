Resmi Didukung Perindo, Ganjar Pranowo Optimistis Menang Pilpres Satu Putaran

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo.

Menerima dukungan dari Perindo, Ganjar semakin optimistis mampu berbicara banyak di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Bahkan, dirinya menargetkan akan menang Pilpres dalam satu putaran.

“Semangat kita semua kita akan memenangkan ini satu putaran,” ujar Ganjar di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

Tak hanya itu, Ganjar Pranowo akan menyambangi DPW hingga ke DPC Perindo yang ada di daerah dalam safari politiknya tersebut.

“Kami PDIP mampir berkunjung dan silaturahmi ke PPP, rasanya sekarang nambah satu lagi. Saya harus mengunjungi Perindo,” tegasnya.

Ia menyebut dengan mengunjungi kantor partai di daerah-daerah, dirinya akan mendapatkan masukan-masukan untuk memenangkan Pilpres 2024.

Ia menegaskan sudah memiliki peta politik hingga ke daerah pada Pemilu 2024 mendatang. “Dua kekuatan partai akan jadi ujung tombak kita bergerak,” tegasnya.