Tidak Hanya di Pilpres, Perindo-PDIP Juga Jalin Kerja Sama pada Pileg

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyatakan kerjasama politik dengan PDIP terkait dengan upaya mendukung Ganjar Pranowo sebagai bacapres 2024.

Hal itu ia ungkapkan setelah menggelar silaturahmi dan kerja sama politik Partai Perindo dengan PDIP, Jumat (9/6/2023).

"Kerja sama politik ini kaitannya dengan pilpres mengusung Pak Ganjar Pranowo pemenangan sebagai Presiden 2024," kata Hary Tanoe di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

Dirinya juga menyebutkan akan menjalin kerja sama dengan PDIP di Pileg. Kerja sama dua partai di dua sektor itu lantaran Pilpres dan Pileg digelar bersamaan.

"Saya tegaskan, pelaksanaan pilpres dan pileg bersamaan, pasti ada kerja sama juga dalam praktiknya nanti," ujar HT.