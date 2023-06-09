Pilpres Hanya Prosedur Biasa, Ketum PBNU: Bukan Perang Badar, Bukan soal Hidup atau Mati

JAKARTA - Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf mengatakan bahwa Pilpres 2024 mendatang hanya prosedur yang harus dilewati begitu saja. Pilpres, katanya, merupakan agenda rutin dan tidak perlu saling bermusuhan usai dilaksanakan.

"Kita ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa Pemilu ini cuma prosedur yang harus dilewati secara rutin untuk menentukan pemerintahan," kata Yahya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Nantinya jika sudah terpilih pemimpinnya, Yahya berharap masyarakat dapat mendukung dan tidak perlu meneruskan perbedaan yang bisa mengakibatkan perpecahan.

"Nah kalau sudah selesai prosedur ini ya siapapun yang terpilih, siapapun yang menjadi pemerintah itu adalah pemerintah dari seluruh rakyat Indonesia. Harus didukung, harus ditaati dan kita tidak perlu menerus-neruskan antagonisme di antara pendukung yang berbeda-beda," kata Yahya.

Pilpres, kata Yahya, bukan soal hidup dan mati atau perang yang mengerikan. Pilpres atau pemilu lainya, kata Yahya, hanya prosedur untuk menentukan pemerintahan.