Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jalin Kerjasama dengan PDIP, Perindo: Komunikasi Politik Terus Dilakukan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |13:15 WIB
Jalin Kerjasama dengan PDIP, Perindo: Komunikasi Politik Terus Dilakukan
Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyebutkan, komunikasi politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selama ini terus dilakukan.

Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri silahturahmi dan kerja sama dengan PDIP di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (9/6/2023).

"Ya yang pasti komunikasi ketua umum kami dengan pak Jokowi. Yang pasti komunikasi politik dijalankan," ujar Ferry Kurnia.

Terkait berbagai kebijakan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ferry Kurnia menyebutkan pihaknya berharap agar semua pihak mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Yang pasti harus sesuai UU. Maksudnya dalam konteks itu harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang, jadi jangan keluar dari itu," pungkasnya.

Perlu diketahui, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres) di 2024. Hal ini, usai Perindo melakukan penjajakan kerjasama politik dengan Partai PDI Perjuangan.

Halaman:
1 2
      
