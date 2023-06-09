Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TGB : Perindo Menghormati Setiap Masing-Masing Kandidat Bacapres

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |13:29 WIB
TGB : Perindo Menghormati Setiap Masing-Masing Kandidat Bacapres
Ketua Harian DPP Partai Perindo, TGB Zainul Majdi (foto: dok MPI)
JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Perindo, TGB HM Zainul Majdi membeberkan alasan Perindo melakukan kerja sama politik untuk mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

"Kenapa mas Ganjar, karena yang paling mungkin untuk melanjutkan keberlanjutan terhadap pencapaian pak Jokowi selama dua periode," kata Zainul Majdi, usai menghadiri silahturahmi dan kerja sama dengan PDIP di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

Termasuk kata Zainul adalah terkait peninggalan pembangunan di era Presiden RI Joko Widodo, yang mengutamakan pemerataan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

"Termasuk legacy pak Jokowi adalah Indonesia sentris, bagaimana paradigma membangun itu adalah dari ujung ke ujung tidak terpusat pada satu daerah tertentu," jelas TGB.

Meskipun memutuskan dukungan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai Bacapres dalam Pilpres 2024, TGB menyebutkan Partai Perindo tetap menghormati dan menghargai setiap masing-masing kandidat Bacapres.

"Kita semua menghargai semua putra terbaik bangsa seperti pak Prabowo, mas Anies, mas Airlangga, semua. Mereka adalah best friend dari bangsa ini. Tetapi kan kita harus menetapkan satu keputusan yang diambil dengan beragam pertimbangan yang sangat matang. Sehingga kita kerja sama untuk Pilpres, Pileg, Pilkada dan di parlemen," terangnya.

Ia melihat memang harus ada keberlanjutan visi pembangunan dari pemenang Pilpres 2024 agar apa yang sudah dibangun selama dua periode Presiden RI Joko Widodo benar-benar dapat dilanjutkan.

"Kita tidak punya energi untuk terus mencoba-coba, kita harus membangun sinkronitas kebijakan di seluruh tingkatan sehingga pembangunan bisa berlanjut," pungkasnya.

