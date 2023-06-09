Bertemu Menpan-RB Azwar Anas, Kapolri Tegaskan Bakal Berantas Perdagangan Orang

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dalam kesempatan tersebut, Sigit menyampaikan apresiasi kepada MenPAN-RB yang telah bergerak cepat menindaklanjuti arahan dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) terkait pemberantasan praktik TPPO.

"Pertama tentunya kami dari institusi kepolisian mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Bapak MenPAN-RB. Sehingga Direktorat TP PPA dan PPO yang saat ini menjadi usulan kami dapat direspon cepat oleh Menteri PAN-RB," kata Sigit kepada awak media, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Ketua Harian Gugus Tugas TPPO.

Menurut Sigit, secara paralel, Polri telah membentuk Satgas TPPO baik di tingkat Mabes Polri sampai ke seluruh Polda jajaran.

"Dan ini tentunya juga menjadi perhatian khusus Bapak Presiden dan juga dunia internasional masalah TPPO ini menjadi salah satu topik yang dibicarakan pada saat KTT ASEAN," ujar Sigit.