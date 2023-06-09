Kapan Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Adha 2023?

JAKARTA - Pemerintah lewat Kementerian Agama (Kemenag) belum menentukan jadwal pasti Idul Adha atau 10 Zulhijah 1444 H. Lantas, kapan Kemenag menggelar sidang isbat untuk penetapan jadwal Idul Adha 1444 H?

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Adib mengatakan sidang isbat akan digelar di Auditorium H.M Rasjidi Kementerian Agama, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, pada Minggu 18 Juni 2023.

Pihaknya juga akan menggelar rukyatul hilal awal Zulhijah pada 99 titik di Indonesia. Hasil rukyatul hilal merupakan sebagai salah satu rujukan dalam penetapan waktu Idul Adha 1444 H.

“Sebelum sidang isbat, kita akan menggelar rukyatul hilal awal Zulhijah 1444 H pada Minggu, 18 Juni 2023. Kita memutuskan akan menggelar rukyatul hilal di 99 lokasi seluruh wilayah Indonesia,” ucapnya.