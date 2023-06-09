Mahfud Mendadak Menghadap Jokowi di Istana, Ada Apa?

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada, Jumat (9/6/2023) siang.
Mahfud akan melaporkan berbagai macam hal salah satunya diduga terkait hasil analisisnya perihal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.
"Banyak-banyak (yang dilaporkan)," kata Mahfud di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).
Dirinya mengaku hanya sendiri yang melapor ke Jokowi siang ini di Istana Kepresidenan. "Oh sendiri (saja)," singkat Mahfud.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menanggapi perihal putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK oleh Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.
Dikatakan Jokowi, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih dikaji dan ditelaah oleh Menko Polhukam Mahfud MD.