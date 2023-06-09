Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Partai Perindo Jajaki Kerja Sama dengan PDIP, TGB: Koalisi Diponegoro

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |14:09 WIB
Partai Perindo Jajaki Kerja Sama dengan PDIP, TGB: Koalisi Diponegoro
TGB Zainul Majdi. (Foto: Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo menjalin kerja sama politik dengan PDIP. Hal itu terjalin setelah kedua pengurus DPP mengadakan pertemuan di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi menyebutkan, kantor DPP Partai Perindo dengan kantor DPP PDIP merupakan tetangga karena sama-sama berada di Jalan Diponegoro, Menteng.

"Jadi sebenarnya kalau dicermati ini kan sebenarnya bertetangga (di Jalan) Diponegoro, jadi ini Koalisi Diponegoro," kata TGB di lokasi.

 BACA JUGA:

Seperti diketahui, sebelum Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu--, terlebih dahulu PPP menyatakan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sama-sama kita ketahui, kantor DPP PPP juga berada di Jalan Diponegoro.

"Kerja sama politik antara kita semua Diponegoro untuk mengusung mas Ganjar sebagai capres pada 2024 yang akan datang," ujar TGB.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyatakan pihaknya mendukung Ganjar Pranowo sebagai bacapres 2024.

 BACA JUGA:

Hal itu ia ungkapkan setelah menggelar silaturahmi dan kerja sama politik Partai Perindo dengan PDIP, Jumat (9/6/2023).

"Kerja sama politik ini kaitannya dengan pilpres mengusung Pak Ganjar Pranowo pemenangan sebagai Presiden 2024," kata Hary Tanoe di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

