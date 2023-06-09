Puan: Insya Allah Masih Ada Parpol Lain Akan Kerjasama dengan PDIP

JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani menyebutkan, pihaknya optimis akan ada partai politik lain yang akan bekerja sama dengan PDIP dalam Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan Puan Maharani usai menghadiri pertemuan silahturahmi dan kerja sama dengan partai Persatuan Indonesia (Perindo) di kantor DPP Perindo, Jumat (9/6/2023) siang.

"Setelah ini, Insya Allah akan ada lagi partai yang akan ikut bekerja sama mendukung Capres dari PDIP (Ganjar Pranowo), dan kerja sama yang lain. Tapi bagaimana dan siapa dan kapan, tunggu dulu. Karena ini masih dalam penjajakan. Secepatnya Insya Allah," ujar Puan Maharani di kantor DPP PDI Perjuangan, Jumat (9/6/2923).

Terkait warna partai politik yang akan menjalin kerja sama dengan PDI Perjuangan selanjutnya, Puan Maharani meminta awak media untuk sabar menunggu pengumuman selanjutnya.

"Ada lah, pokoknya berwarna lah. Ya bisa ada partai parlemen, ada partai non parlemen. Jadi intinya PDIP membuka ruang seluas-luasnya, terbuka, untuk kita bisa bergotong royong membangun bangsa dan negara. Tentu saka kami juga memahami bahwa semua partai juga punya strategi dan ketentuan-ketentuan tersendiri," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meneken nota kesepahaman atau MoU bersama Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo di Gedung DPP PDIP, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).