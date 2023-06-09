Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anak Bunuh Ayah Tirinya Sendiri di Parung Bogor karena Jarang Pulang

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |15:14 WIB
Anak Bunuh Ayah Tirinya Sendiri di Parung Bogor karena Jarang Pulang
A
A
A

BOGOR - Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadal R (31) yang nekat membunuh ayah tirinya berinisal M (57) di Parung, Kabupaten Bogor. Adapun motif sementara pelaku kesal korban jarang pulang.

"Motif pelaku (anak tiri korban) merasa kesal karena korban jarang pulang. Kalau pulang sembunyi-sembunyi bertemu dengan ibu pelaku," kata Kapolsek Parung Kompol Sularso, Jumat (9/6/2023).

Pelaku membunuh korban dengan cara menusuknya pada bagian dada kiri beberapa kali memakai pisau. Selanjutnya, pelaku pun langsung diamankan oleh warga sekitar dan dilaporkan ke Polsek Parung.

"Korban dibawa ke Rumah Sakit Kramatjati untuk dilakukan pemeriksaan," tutupnya.

Sebelumnya, dalam foto beredar tampak seorang pria tertelungkup beralaskan kantong mayat berwarna orange di sebuah ruangan. Tampak juga ceceran darah segar berada di sekitar lokasi kejadian.

Selanjutnya, mayat tersebut dibawa oleh petugas ke atas mobil patroli polisi. Di sekitar lokasi terlihat warga sudah berkumpul melihat kejadian tersebut.

Polisi langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Dari hasil pemeriksaan, pria berinisial M itu dibunuh oleh anak tirinya dan kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Parung.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Parung Bogor pembunuhan
