HOME NEWS NASIONAL

Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud: Pemerintah Ikuti Putusan MK

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |15:44 WIB
Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud: Pemerintah Ikuti Putusan MK
Menko Polhukam, Mahfud MD di Istana Negara (foto: MPI/Raka)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah akan memutuskan bahwa akan mengikuti putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK), terkait putusan mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pemerintah memutuskan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi," kata Menkopolhukam Mahfud MD di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Keputusan tersebut, kata Mahfud, setelah pemerintah berdiskusi dan berdebat dengan kalangan akademisi hingga ahli ketatanegaraan.

"Terkait dengan putusan mahkamah konstitusi tentang masa jabatan komisioner KPK dan batas usia untuk menjadi komisioner KPK yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi maka pemerintah sesudah mempertimbangkan perdebatan dikalangan akademisi, dikalangan praktisi dikalangan ahli ketatanegaraan," kata Mahfud.

Topik Artikel :
mahfud md MK jokowi Jabatan KPK KPK
