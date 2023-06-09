Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kerjasama Politik dengan Perindo, Bukti PDIP Mau Bergotong Royong Bangun Bangsa

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |15:59 WIB
Kerjasama Politik dengan Perindo, Bukti PDIP Mau Bergotong Royong Bangun Bangsa
Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Boyke Novrizon (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Boyke Novrizon menyatakan, kerjasama antara partainya dengan PDIP merupakan bukti partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri membuka diri untuk bergotong royong dalam membangun bangsa.

Menurutnya, PDIP mempunyai wewenang untuk mengusung capresnya tanpa dukungan dari partai lain karena mengantongi presidential treshold 20%.

"Walaupun PDIP bisa mengusung capres cawapres sendiri, tapi karena beliau Ibu Mega mengatakan bahwa basis yang mereka miliki yaitu prinsip tentang bagaimana bergotong royong," kata Boyke di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

Seperti diketahui, keduanya bekerja sama bukan hanya di pilpres, tapi juga di Pileg mendatang. Kesepakatan itu terjadi lantaran Pilpres dan Pileg bersamaan.

"Komitmen kami itu bagaimana memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden dan memenangkan pemilu legislatif," ujar Boyke.

Sebelumnya, Partai Perindo menjalin kerja sama politik dengan PDIP. Hal itu terjalin setelah kedua pengurus DPP mengadakan pertemuan di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

Halaman: 1 2
1 2
      
