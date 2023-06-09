Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Kerjasama Politik Bareng PDIP, Sekjen Perindo: Satu Putaran Adalah Tekad Bersama!

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |16:02 WIB
Soal Kerjasama Politik Bareng PDIP, Sekjen Perindo: Satu Putaran Adalah Tekad Bersama!
A
A
A

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres) di 2024. Hal ini, usai Perindo melakukan penjajakan kerjasama politik dengan Partai PDI Perjuangan.

Menanggapi hal itu, Sekertaris Jenderal Ahmad Rofiq mengatakan, pihaknya tidak akan berleha-leha usai melakukan penjajakan kerjasama. Nantinya, seluruh partai koalisi bakal bergerak cepat membuat tim pemenangan.

"Nanti kita akan bersama-sama membentuk satu tim yang dalam satu atap tim pemenangan, di mana seluruh kekuatan yang ada di PDIP yang ada di Perindo dan ada di PPP akan digabungkan menjadi satu kekuatan," ujar Ahmad kepada MPI, Jumat (9/6/2023).

Ahmad menambahkan, sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tubuh PDIP juga akan berdampak positif bagi partai koalisi. Termasuk, arah dukungan terhadap Ganjar Pranowo.

"Kita juga ingin melihat bahwa basis dukungan pak Ganjar juga begitu sangat kuat, basis Perindo juga begitu, basis PPP juga begitu, ini akan kita gabungkan menjadi satu kekuatan," paparnya.

Tak hanya itu, kata Ahmad, dengan adanya kekuatan di balik ketiga partai ini, kata Ahmad, pintu kemenangan di Pilpres 2024 bukan tidak mungkin diraih hanya dengan satu putaran.

Halaman:
1 2
      
