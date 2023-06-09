Benarkah ada Cuti Bersama Idul Adha 2023?

JAKARTA – Benarkah ada cuti bersama Idul Adha 2023? untuk menjawab pertanyaan itu, Okezone akan mengulasnya secara lengkap dalam artikel kali ini.

Idul Adha merupakan hari raya besar umat muslim. Biasanya umat muslim merayakan hari besar ini dengan sholat eid hingga penyembelihan hewan qurban.

Idul Adha sendiri tiap tahunnya ditetapkan pemerintah dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, tentang Hari Libur dan Cuti Bersama.

Tahun ini hari raya Idul Adha jatuh pada tanggal 29 Juni 2023. Namun penetapan sidang resminya akan dilakukan saat sidang isbat yang akan digelar Kementerian Agama.

Meskipun tanggal tersebut ditetapkan sebagai tanggal merah, namun berdasarkan SKB Menteri 3 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2023, hari libur nasional Idul Adha tidak disertai cuti bersama.