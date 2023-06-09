Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Covid-19 Hari ini Bertambah 190, Meninggal 5 orang

Dimas Choirul , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |16:30 WIB
Kasus Covid-19 Hari ini Bertambah 190, Meninggal 5 orang
A
A
A

JAKARTA - Kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia pada Jumat, 9 Juni 2023 bertambah 190 kasus. Sehingga akumulasi positif Covid-19 saat ini sebanyak 6.809.821 kasus.

Jumlah tersebut adalah hasil tracing melalui pemeriksaan sebanyak 13.520 spesimen yang dilakukan dengan metode real time polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).

Kemudian, dilaporkan juga kasus yang sembuh dari Covid-19 pada hari ini tercatat 376 orang. Sehingga total sebanyak 6.637.404 orang sembuh. Sedangkan jumlah yang meninggal bertambah 5 orang. Sehingga total meninggal menjadi 161.820 orang.

Data penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia ini dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

(Khafid Mardiyansyah)

      
