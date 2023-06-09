Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sekjen Partai Perindo Beberkan Kerjasama Politik dengan PDIP pada Pemilu 2024

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |16:37 WIB
Sekjen Partai Perindo Beberkan Kerjasama Politik dengan PDIP pada Pemilu 2024
Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq. (MNC Portal)
JAKARTA - Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq membeberkan langkah kerjasama Perindo dengan PDI Perjuangan usai resmi mengusung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Rofiq menerangkan, penjajakan kerjasama antara Perindo dan PDIP tak hanya mengenai Pemilihan Presiden (Pilpres). Tapi, meliputi seluruh rangkaian pemilu.

"Kerja sama ini kan kerjasama strategis ya, bukan kerjasama singkat. Jadi, kita ingin membangun kebersamaan itu tidak hanya di pilpres, tetapi bagaimana di Senayan nanti," ujar Ahmad Rofiq di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

Ia menyebut, nantinya akan ada simbiosis mutualisme antara Perindo dengan PDIP. Terlebih, dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Partai Perindo bersama PDIP itu bisa simbiosis mutualisme, bisa berbagi, bisa mengatur agar roda pemerintahan ke depan yang insya Allah akan dimenangkan oleh pak Ganjar itu bisa terjaga dengan baik," tuturnya.

