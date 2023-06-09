Update Kasus Covid-19 Hari Ini: 6.809.821 Positif, 6.637.404 Sembuh dan 161.820 Meninggal

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat kasus positif Covid-19 di Indonesia kembali bertambah. Hari ini, Jumat (9/6/2023) kasus bertambah 190 pada hari ini.

Dengan bertambahnya kasus tersebut, akumulasi kasus Covid-19 selama pandemi melanda Tanah Air menjadi 6.809.821.

Jumlah tersebut adalah hasil tracing melalui pemeriksaan sebanyak 13.520 spesimen yang dilakukan dengan metode real time polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).

Kemudian, dilaporkan juga kasus yang sembuh dari Covid-19 pada hari ini tercatat 376 orang. Sehingga total sebanyak 6.637.404 orang sembuh.

Sedangkan jumlah yang meninggal bertambah 5 orang. Sehingga total meninggal menjadi 161.820 orang.

(Awaludin)