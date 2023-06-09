Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertambah 190, Berikut Sebaran Covid-19 Hari Ini di 34 Provinsi

Dimas Choirul , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |17:01 WIB
Bertambah 190, Berikut Sebaran Covid-19 Hari Ini di 34 Provinsi
Illustrasi (foto: Freepik)
JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat kasus positif Covid-19 di Indonesia hari ini, Jumat (9/6/2023) bertambah 190.

Provinsi DKI Jakarta menjadi penyumbang terbanyak yakni, 41 disusul Jawa Barat sebanyak 41 kasus, dan Jawa Timur 24 kasus.

Jumlah tersebut adalah hasil tracing melalui pemeriksaan sebanyak 13.520 spesimen yang dilakukan dengan metode real time polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).

Kemudian, dilaporkan juga kasus yang sembuh dari Covid-19 pada hari ini tercatat 376 orang. Sehingga total sebanyak 6.637.404 orang sembuh.

Sedangkan jumlah yang meninggal bertambah 5 orang. Sehingga total meninggal menjadi 161.820 orang.

Berikut sebaran kasus positif Covid-19 hari ini:

1 DKI JAKARTA 41

2 JAWA BARAT 41

3 JAWA TIMUR 24

4 BANTEN 16

5 JAWA TENGAH 12

