HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,0 Guncang Maluku Tengah

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |17:39 WIB
Gempa M5,0 Guncang Maluku Tengah
Illustrasi (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 5,0 yang mengguncang Maluku Tengah. Gempa tersebut tercatat pada Jumat (9/6/2023) pukul 17.34 WIB.

Pusat lokasi gempa berada sekitar 82 kilometer dari timur laut Maluku Tengah. Adapun titiknya berada di 2.63 Lintang Selatan (LS) dan 129.28 Bujur Timur (BT).

“#Gempa Mag:5.0, 09-Jun-2023 17:34:08WIB, Lok:2.63LS, 129.28BT (82 km TimurLaut MALUKUTENGAH)," tulis BMKG dalam akun Twitter resminya, Jumat (9/6/2023).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 10 kilometer. Kendati demikian, BMKG masih melakukan pengolahan data untuk memastikan kekuatan gempa bumi sebenarnya.

"Kedlmn:10 Km, Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tutup keterangan tersebut.

(Awaludin)

      
