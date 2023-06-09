Bareskrim Musnahkan 75 Kg Sabu hingga 50 Ribu Ekstasi

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 75 kilogram (kg) hingga 50 ribu butir pil ekstasi. Barang bukti yang dimusnahkan itu berasal dari pengungkapan beberapa kasus.

"Dit Tipidnarkoba Bareskrim Polri melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 75.006 gram, ekstasi sebanyak 50.790 butir, prekursor dengan berat 99.697 gram, prekursor dengan jumlah 4 liter setara 6.000 gram dan kapsul cafeinne sebanyak 200 butir," kata Wadir Tipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Jayadi di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

Ia mengungkapkan, barang bukti yang dimusnahkan itu berasal dari tujuh perkara yang diungkap. Dalam hal ini, terdapat 12 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Disita dari 7 kasus, tersangka berjumlah 12 orang," ucapnya.

Pemusnahan ini, kata Jayadi, dilakukan setelah adanya surat resmi penetapan barang bukti yang diterbitkan Kejaksaan Tinggi.

"Apabila belum mendapatkan status penetapan barang bukti narkotika dari kejaksaan para penyidik tidak akan melakukan proses pemusnahan barang bukti. Itu pertama," tuturnya.