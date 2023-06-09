Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Potensial Jadi Cawapres, Erick Thohir Didoakan Dampingi Ganjar di Pilpres 2024

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |18:18 WIB
Potensial Jadi Cawapres, Erick Thohir Didoakan Dampingi Ganjar di Pilpres 2024
Erick Thohir. (Foto: Dok PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Momen menarik terjadi saat Rapat Dengar Pendapat DPR RI bersama Kementerian BUMN di Senayan. Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuanagan (PDIP), Mufti Anam mendoakan agar Menteri BUMN Erick Thohir bisa maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) dan berpasangan dengan Ganjar Pranowo.

Mufti dalam rapat tersebut membeberkan sejumlah prestasi yang dicapai Erick dalam berbagai jabatannya, missal BUMN meraih laba tertinggi sepanjang masa hingga prestasi Timnas Indonesia di SEA Games 2023.

"Kami Pak walaupun partai kami PDI Perjuangan, pimpinan kami punya hak prerogratif untuk menentukan wakil presiden, tapi kami berdoa semoga Bapak bisa menjadi wapres kami Pak. Amin," ujar Mufti Anam, dikutip Jumat (9/6/2023).

Tangan dingin Erick Thohir terbukti terus menorehkan keberhasilan. Capaian Erick adalah selama menjadi menteri berhasil mengantarkan BUMN meraih laba tertinggi sepanjang masa. Tercatat, laba BUMN pada 2022 sebesar Rp303 triliun, meningkat tajam dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 124 triliun.

Laba BUMN yang meningkat juga selaras dengan pemasukan yang besar kepada negara melalui pembagian dividen. Dividen yang dibagikan BUMN kepada negara sebesar Rp80,2 Triliun pada tahun 2022 yang lalu.

"Kami sangat mengapresiasi atas kerja keras Pak Menteri yang tidak hanya membuat BUMN bertahan, tapi juga mampu keluar dari situasi krisis dan kalau kita lihat tahun 2022. Kami sampaikan apresiasi Pak atas laba yang bukan hanya terbesar tapi sepanjang sejarah berdirinya BUMN labanya Rp303 triliun," kata Mufti.

Halaman:
1 2
      
