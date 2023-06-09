7 Fakta Putri Ariani yang Bikin Heboh, Ingin Belajar di Kampus Seni Paling Bergengsi Dunia

JAKARTA – Putri Ariani menggemparkan publik Indonesia dan dunia lewat penampilan memukaunya di America’s Got Talent 2023. Bagaimana tidak, gadis yang kini menempuh pendidikan SMA tersebut mendapatkan Golden Buzzer dari juri yang terkenal kritis, Simon Cowell.

Berikut sejumlah fakta Putri Ariani:

1. Kelahiran Sumatera

Putri Ariani lahir di Bangkinang, Provinsi Riau pada 31 Desember 2005 atau kini berusia 17 tahun. Putri Ariana dalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ismawan Kurnianto dan Reni Alfianty.

2. Tunanetra Sejak Usia 3 Bulan

Kondisi Putri Ariani yang tidak bisa melihat alias tunanetra berawal sejak kelahirannya dengan kondisi prematur. Putri lahir di usia kandungan 6 bulan 18 hari dan brada di incubator bayi selama 3 bulan. Saat keluar dari incubator, Putri mengalami katarak dan sempat dibawa berobat ke Singapura, namun tidak membuahkan hasil. Putra dinyatakan mengalami buta total pada usia 3 bulan.

BACA JUGA: Ayah Putri Ariani Rela Keluar dari Pekerjaan Demi Impian sang Anak

3. Berbakat Menyanyi Sejak Usia 2 Tahun

Bakat menyanyi Putri Ariani muncul sejak usianya 2 tahun kala suka meniru bunyi yang didengarnya. Putri pertama kali tampil di panggung saat berusia 7 tahun. Dia mempelajari musik secara otodidak tanpa les vokal.

4. Juara Indonesia’s Got Talent

Nama Putri mulai dikenal publik saat menjadi juara pada ajang Indonesia’s Got Talent musim kedua pada 2014. Putri berhasil memukau khalayak dengan menyanyikan lagu ‘My Heart Will Go On” dari Celine Dion.