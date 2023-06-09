Advertisement
Ungkap Pabrik Ekstasi, DPR Dorong Bareskrim Terus Galakkan Pemberantasan Narkoba

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |20:09 WIB
Ungkap Pabrik Ekstasi, DPR Dorong Bareskrim Terus Galakkan Pemberantasan Narkoba
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil membongkar pabrik narkoba di perumahan elit kawasan Tangerang, Banten. Namun, Polri diminta untuk terus menggalakkan pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkoba yang dapat merusak generasi bangsa.

"Belum cukup (bongkar pabrik narkoba di Tangerang), masih banyak itu pabrik gelap narkoba di Indonesia yang belum terdeteksi karena narkoba masih sangat banyak beredar saat ini," kata Anggota Komisi III DPR RI, Santoso dalam keterangannya, Jumat (9/6/2023).

Kata dia, narkoba sudah darurat sehingga harus ada gerakan masif dari Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memberantas bandar, pengedar hingga penggunanya. Termasuk, tindak tegas jika ada aparat yang membekingi.

"Selain itu, oknum anggota Polri yang menjadi beking narkoba," jelasnya.

Kemudian, Santoso mengingatkan gerakan masif pemberantasan narkoba itu harus sejalan antara aparat penegak hukum. Tentu, kata dia, aparat penegak hukum harus saling koordinasi dalam melakukan pemberantasan narkoba.

"Aparat penegak hukum jangan masing-masing jalan sendiri, sehingga tidak membawa Indonesia bebas dari bahaya narkoba," bebernya.

Sementara itu, Komisioner Kompolnas RI, Poengky Indarti mengatakan penanganan kasus narkoba harus dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah, melalui koordinasi yang baik dengan seluruh stakeholders untuk mencegah masuknya narkoba dari luar negeri.

Selain itu, Poengky meminta dilakukan penegakan hukum terhadap bandar-bandar dan pengedar narkoba di dalam negeri. Termasuk, kata dia, tindakan tegas berupa proses pidana dan etik harus dilakukan kepada anggota-anggota yang melakukan tindak pidana terkait narkoba.

"Misalnya, mengambil barang bukti dan/atau menukar barang bukti narkoba. Tindak tegas pula anggota yang berani menjadi backing atau kurir narkoba," pungkasnya.

