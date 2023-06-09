Abdul Khaliq Minta Polemik di Al-Zaytun Segera Disikapi agar Tak Timbulkan Keresahan di Masyarakat

JAKARTA - Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun menjadi perhatian publik lantaran diduga memperbolehkan santrinya berzina asalkan ada uang untuk menebus dosa sebesar Rp2 juta.

Tidak hanya itu, pesantren itu juga heboh dengan salam Yahudi.

Merespons hal tersebut, Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad menyatakan, perlu ada penanganan segera guna menghindari kegaduhan di masyarakat.

"Perlu segera disikapi ajaran dan praktik keagamaan yang ada di pesantren Al Zaytun agar tidak menimbulkan keresahan di lingkungan umat Islam yang pada akhirnya akan menggangu kerukunan dan kedamaian umat beragama," kata Khaliq, Jumat (9/6/2023).

Abdul Khaliq Ahmad --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu-- menjelaskan, pihak yang paling kompeten untuk melakukan penindakan adalah Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).