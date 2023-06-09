Partai Perindo Tegaskan Mendukung Ganjar Jadi Capres Melalui Diskusi Mendalam

JAKARTA - Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng mengatakan pihaknya tidak secara tiba-tiba menjatuhkan dukungan terhadap Ganjar Pranowo untuk maju sebagai capres 2024.

Menurutnya, sebelum menyatakan dukungan kepada politisi PDIP itu, jajaran pengurus Partai Perindo telah mendalami bagaimana sosok Ganjar Pranowo.

"Ganjar dipilih Partai Perindo bukan tiba-tiba, tapi melalui proses diskusi yang dalam dan berulang. Bahkan, gagasan Ganjar diuji secara terbuka melalui MNC Forum, dari situ kami melihat Ganjar programnya kongkrit," kata Lakaseng, Jumat (9/6/2023).

Yusuf Lakaseng --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Tengah itu--menyatakan, setelah membedah gagasan Ganjar untuk capres 2024 sesuai dengan visi misi Partai Perindo.

"Figur Ganjar bersesuaian dengan visi perjuangan dan konstituen Partai Perindo, dia muda, tampilannya menarik, merakyat, gagasannya kongkrit dan membumi. Komitmennya kuat pada penciptaan lapangan kerja, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kualitas SDM," ujar Lakaseng.