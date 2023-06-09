Gempa M3,0 Guncang Bonebolango Gorontalo

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,0 mengguncang wilayah Bonebolango, Gorontalo pada Jumat (9/6/2023).

"Gempa Mag:3.0, 09-Jun-2023 20:48:04WIB," tulis BMKG melalui akun Twitternya @infoBMKG.

Lokasi koordinat gempa berada pada 0.30 LS-123.07 BT. Pusat gempa berada pad a93 km Barat Daya Bonebolango, Gorontalo.

Kedalaman gempa 57 Km. BMKG memberikan disclaimer bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Arief Setyadi )