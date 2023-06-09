Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MUI: Jangan Amputasi Kewenangan Kejaksaan untuk Menangkap Koruptor

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |22:31 WIB
MUI: Jangan Amputasi Kewenangan Kejaksaan untuk Menangkap Koruptor
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Sekretariat Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hukum dan HAM, Ikhsan Abdullah mempertanyakan maksud dari uji materi kewenangan Kejaksaan Agung dalam menindak kasus-kasus korupsi.

Menurutnya, dengan adanya tiga lembaga penindak korupsi saja, kejahatan korupsi di Indonesia masih seperti air bah, bagaimana nasibnya jika kewenangan kejaksaan harus dilucuti juga.

Menurut pria yang juga Doktor Ahli Hukum itu, pengajuan Judicial Review (JR) sama saja dengan melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Padahal dengan adanya kepolisian dan kejaksaan, ditambah dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah untuk memperkuat kejaksaan dalam memberantas kasus-kasus korupsi di Indonesia.

“KPK sejak awal dibentuk untuk memperkuat Kejaksaan dalam memberantas Korupsi, bukan untuk melucuti kewenangan Kejaksaan dalam menangani tindak Pidana Korupsi yang sekarang sudah seperti air bah,” kata Ikhsan dalam keterangannya, Jumat (9/6/2023).

Ia pun menjelaskan, bahwa dalam criminal justice system, kewenangan penanganan perkara pidana itu ada pada kepolisian dan kejaksaan, termasuk didalamnya penanganan tindak pidana korupsi.

Kewenangan tersebut diberikan negara yang merupakan atribusi kejaksaan sebagai requisitoir atau penuntut umum mewakili negara terhadap tindak pidana yang termasuk kejahatan Korupsi.

“Dibentuknya KPK sebenarnya merupakan komisi saja untuk memperkuat kejaksaan dalam upaya memberantas kejahatan korupsi, sehingga diharapkan kejahatan yang merupakan ekstra ordinary crime tersebut menurun, baik dari angka maupun modus dan kualitasnya. Jadi bukan berarti kewenangan kejaksaan malah diamputasi atau dihilangkan untuk menangani tindak pidana korupsi,” ungkap Ikhsan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MUI koruptor Kejaksaan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175746/jaksa_agung-nSHj_large.jpg
Kajari Jakbar Dicopot Diduga Terkait Kasus Robot Trading, Bakal Dipidana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174743/darmono-7YeU_large.jpg
Kabar Duka, Eks Wakil Jaksa Agung Darmono Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171819/anang-EyXf_large.jpg
CEO Navayo, Tersangka Kasus Korupsi Satelit Kemhan Ditetapkan DPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165121/survei-BrA9_large.jpg
Survei Polling Institute: Kejaksaan Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik Dibuntuti KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/337/3151765/harli-2Onu_large.jpg
Protes Pencekalan Nadiem Makarim, Kejagung Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149255/kejaksaan_terapkan_mekanisme_berlapis_restorative_justice_tak_ada_celah_transaksional-bCne_large.jpg
Kejaksaan Terapkan Mekanisme Berlapis Restorative Justice, Tak Ada Celah Transaksional!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement