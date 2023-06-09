Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sandiaga Akan Gabung ke Partai yang Sepemikiran Poros Percepatan Pembangunan

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |23:31 WIB
Sandiaga Akan Gabung ke Partai yang Sepemikiran Poros Percepatan Pembangunan
Sandiaga Uno (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Jelang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) dalam Pemilu 2024, Sandiaga Salahuddin Uno belum menetapkan partai yang akan menjadi kendaraan politiknya ke depan.

Diketahui, terdapat dua partai yang sangat dekat dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia itu antara lain Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Terkait hal tersebut, Sandiaga Uno angkat bicara. Dirinya menjelaskan keputusan politiknya tidak terpaku pada partai politik, tetapi lebih kepada pemikiran dan konsep Poros Percepatan Pembangunan yang ditawarkannya.

Sebab, menurutnya, kontestasi demokrasi dan pemilihan kaderisasi kepemimpinan nasional harus difokuskan kepada isu utama, yakni pemulihan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan.

"Apa isu utamanya? Karena saya keliling Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua, bahwa isu utama itu adalah mengenai ekonomi. Saya ingin justru diskursus ini berbicara lebih banyak tentang ekonomi, di mana kesejahteraan masyarakat, lapangan kerja, (stabilitas) harga-harga bahan pokok," kata Sandiaga Uno.

"Nah, kalau kita sepakat dulu nih, diskursusnya ekonomi, dengan PPP kini saya sedang mengikuti proses, ada yang menyebutnya 'ospek' dari Plt Ketum, karena saya ingin meyakini saya harus bergabung dengan partai untuk membawa pemikiran ini. Dan mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan, ini bisa kita finalkan," ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Sandiaga Uno terkait hubungannya dengan PKS. Sebagai sahabat yang telah berjuang tujuh tahun bersama, dirinya mengajak PKS ikut ke dalam Poros Percepatan Pembangunan.

