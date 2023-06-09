Jalani Ospek di PPP, Sandiaga Uno: Insya Allah Lulus

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno tak menampik saat ini dirinya sedang masuk masa orientasi alias perpeloncoan atau 'ospek' untuk bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ia mengaku, sebentar lagi akan lulus ospek dan tinggal menunggu waktu untuk deklarasi ke Partai Berlambang Kakbah itu.

"Ini termasuk ospek, dan sebentar lagi sudah menuju lulus, Insya Allah lulus," kata Sandiaga Uno saat berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Itqon, Tlogosari, Semarang, Jumat (9/6/2023) malam.

BACA JUGA: Sandiaga Akan Gabung ke Partai yang Sepemikiran Poros Percepatan Pembangunan

Mantan Wakil Gubernur DKI itu juga menjelaskan, masa orientasi ini dilalui dirinya lantaran arahan dari Plt Ketua Umum PPP Mardiono.

"Ini adalah tahapan yang Pak Mardiono katakan harus saya lalui untuk bertemu para Kyai, khususnya para Kyai yang ingin memberikan masukan. Ternyata masukannya sejalan dengan pemikiran saya bagaimana pembangunan ini bisa dipercepat dengan konsep persatuan,” ujarnya.

Saat ditanya terkait deklarasi dirinya bergabung ke PPP, ia menjelaskan bahwa masyarakat harus bersabar dan menunggu momen tersebut.

"Kita menunggu tanggal mainnya oleh Pak Mardiono, kalau lulus dari sini nanti tinggal tinggal mainya, secepatnya," katanya.