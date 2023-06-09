BSSN Soroti Keamanan Siber, Pengelolaan SPBE Terbaik Diganjar Penghargaan

JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memberikan penghargaan kepada pemerintah pusat dan daerah. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Menurut BSSN, Hinsa Siburian seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di ruang siber, persandian mengalami perkembangan yang begitu luas. Saat ini, persandian merupakan inti atau jantung dari keamanan di ruang siber.

"Oleh sebab itu, kita selaku instansi pemerintah dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu berkomitmen dalam membangun keamanan dan ketahanan siber nasional," ujarnya, dikutip dari siaran pers, Jumat (9/6/2023).

Kegiatan BSSN Award ini dihelat pada Kamis 8 Juni 2023 di Avenzel Hotel and Convention, Cibubur, Jakarta. Kegiatan dihadiri perwakilan dari 85 instansi pusat dan 34 instansi daerah.

"BSSN secara khusus akan memberikan penghargaan BSSN Award, yang merupakan bentuk penghormatan dan apresiasi kepada para pihak yang telah berjasa di bidang keamanan siber, serta instansi pemerintah yang telah melakukan implementasi keamanan siber dengan baik di instansinya masing-masing,” katanya.

Adapun BSSN Award 2023 terdiri dari 4 kategori, yakni Kategori Adibhakti Sanapati, Sertifikasi Elektronik, Respon Penanganan Kerawanan, dan Pengelolaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah.