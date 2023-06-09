Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BSSN Soroti Keamanan Siber, Pengelolaan SPBE Terbaik Diganjar Penghargaan

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |23:52 WIB
BSSN Soroti Keamanan Siber, Pengelolaan SPBE Terbaik Diganjar Penghargaan
BSSN (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memberikan penghargaan kepada pemerintah pusat dan daerah. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Menurut BSSN, Hinsa Siburian seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di ruang siber, persandian mengalami perkembangan yang begitu luas. Saat ini, persandian merupakan inti atau jantung dari keamanan di ruang siber.

"Oleh sebab itu, kita selaku instansi pemerintah dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu berkomitmen dalam membangun keamanan dan ketahanan siber nasional,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Jumat (9/6/2023).BACA JUGA:

Kegiatan BSSN Award ini dihelat pada Kamis 8 Juni 2023 di Avenzel Hotel and Convention, Cibubur, Jakarta. Kegiatan dihadiri perwakilan dari 85 instansi pusat dan 34 instansi daerah.

"BSSN secara khusus akan memberikan penghargaan BSSN Award, yang merupakan bentuk penghormatan dan apresiasi kepada para pihak yang telah berjasa di bidang keamanan siber, serta instansi pemerintah yang telah melakukan implementasi keamanan siber dengan baik di instansinya masing-masing,” katanya.

Adapun BSSN Award 2023 terdiri dari 4 kategori, yakni Kategori Adibhakti Sanapati, Sertifikasi Elektronik, Respon Penanganan Kerawanan, dan Pengelolaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Siber Keamanan Siber BSSN
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/16/3181398//ilustrasi-8DNZ_large.jpeg
Laporan CrowdStrike Ungkap Lonjakan Serangan Ransomware Berbasis AI di Asia Pasifik dan Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180116//pemerintah-vXPb_large.jpg
RI dan Inggris Sepakat Perkuat Ekosistem Keamanan Siber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/16/3179246//ilustrasi-cJyR_large.jpeg
Hadapi Ancaman Siber, Norton Gandeng Mitra Lokal Perkuat Solusi Keamanan Digital di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/16/3177263//ilustrasi-WfQC_large.jpeg
Komdigi Dorong Kerja Sama Keamanan Siber Asia Tenggara Demi untuk Dukung Transformasi Digital Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/278/3176049//ojk-98Kl_large.jpg
Rekening Dana Nasabah Dibobol, OJK: Kerugian Ditanggung Perusahaan Efek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/1/3175690//menbud_bssn-Xblj_large.jpeg
Menbud Bertemu Kepala BSSN, Bahas Penguatan Keamanan Siber dan Pelindungan Data Kebudayaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement