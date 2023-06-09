Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Karyawati di Bekasi Dibegal saat Berangkat Kerja, Pinggangnya Disabet Celurit

Ade Suhardi , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |01:02 WIB
Karyawati di Bekasi Dibegal saat Berangkat Kerja, Pinggangnya Disabet Celurit
Ilustrasi (Foto: Ist)
BEKASI - Seorang karyawati di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menjadi korban percobaan begal saat berangkat kerja. Akibatnya, korban berinisial SS (43) itu, mengalami luka sobek akibat sabetan senjata tajam (Sajam).

"Korban mengalami luka sobek 5 cm di bagian pinggang bawah ketiak akibat sabetan Sajam," kata Kasie Humas Polres Metro Bekasi AKP Hotma Sitompul, Kamis (8/6/2023).

Peristiwa itu terjadi di Kampung Sawah, Desa Cikarageman, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi pada Rabu 7 Juni 2023 pukul 05.10 WIB. Mulanya, korban dengan menaiki sepeda motor, berangkat menuju tempat kerjanya yang berada di Kawasan MM 2100

Di tengah jalan, kata Hotma, korban tiba-tiba dipepet oleh pelaku. Pelaku terdiri atas dua orang yang berboncengan menaiki satu sepeda motor, kemudian salah satu pelaku menendang korban hingga terjatuh.

"Saat korban terjatuh, pelaku langsung membacok korban dengan senjata tajam jenis celurit sebanyak 3 kali sehingga mengalami luka sobek di bagian pinggang bawah ketiak," ucap Hotma.

