Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dirawat di RSUD, Fajri Pria Berbobot 300 Kg Asal Tangerang Keluhkan Nyeri Kaki

Irfan Maulana , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |01:30 WIB
Dirawat di RSUD, Fajri Pria Berbobot 300 Kg Asal Tangerang Keluhkan Nyeri Kaki
Pria berbobot 300 Kg di Tangerang (Foto: Irfan Maulana)
A
A
A

TANGERANG - Setelah evakuasi yang dramatis, pria obesitas berbobot 300 kilogram, Fajri (27) kini dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang. Pihak RSUD Kota Tangerang mengonfirmasi bahwa mengalami sakit di bagian kaki.

Kepala Humas RSUD Kota Tangerang, drg. Fika Khayan menuturkan bahwa hal itu menyebabkan dia kesulitan bergerak. Fika memperkirakan Fajri telah kesulitan bergerak sejak 8 bulan lalu.

"Kondisi pasien obesitas yang kami terima saat jni keluhannya adalah mengalami gangguan mobilisasi, karena ada keluhan nyeri di kaki pasien itu sendiri," ujarnya Kamis, (8/6/2013).

"Sudah lebih 8 bulan terakhir ini, pasien mengalami kondisi tirah baring yang artinya tidak bisa beraktivitas dan hanya bisa tiduran saja," imbuhnya.

Kata Fika, kondisi Fajri saat ini dipantau dan ditangani dokter spesialis penyakit dalam secara berkala. Dia pun memastikan Fajri mendapat penanganan khusus dalam tindak lanjut setiap perkembangan kesehatan yang dialaminya selama perawatan.

"Tindakan awal seperti memeriksa kondisi cairan dan makanan dalam tubuh, hingga menjalani pemeriksaan laboratorium pun dilakukan terhadap Fajri," ucapnya.

Untuk sementara, tim dokter masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium Fajri. "Untuk penyakit selain obesitas, belum dapat kami temukan ya, karena masih awal sekali (penanganannya) jadi masih diobservasi terlebih dahulu apa hasil dari laboratorium maupun hasil pemeriksaan radiologi," tuturnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/18/2977689/penelitian-terbaru-1-miliar-lebih-orang-alami-obesitas-di-seluruh-dunia-B0kZsqk6jr.jpg
Penelitian Terbaru: 1 Miliar Lebih Orang Alami Obesitas di Seluruh Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/338/2927539/dramatis-petugas-evakuasi-pria-berbobot-200-kg-dari-lantai-2-kosan-di-pademangan-qvH16ScD3i.jpg
Dramatis! Petugas Evakuasi Pria Berbobot 200 Kg dari Lantai 2 Kosan di Pademangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/338/2899867/damkar-evakuasi-warga-obesitas-dengan-berat-130-kg-di-tanjung-priok-F0SdpoJFcm.jpg
Damkar Evakuasi Warga Obesitas dengan Berat 130 Kg di Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/13/338/2881996/jatuh-di-kamar-mandi-pria-berbobot-200-kg-di-pancoran-ditandu-ke-rs-uuHfHZWB5Q.jpg
Jatuh di Kamar Mandi, Pria Berbobot 200 Kg di Pancoran Ditandu ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/29/340/2854080/gawat-70-ribu-warga-banten-alami-obesitas-2-orang-meninggal-eu2dOPlT4g.jpg
Gawat! 70 Ribu Warga Banten Alami Obesitas, 2 Orang Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/19/338/2848940/3-fakta-pria-berbobot-200-kg-meninggal-di-rscm-pasien-obesitas-kedua-tahun-ini-eCZI3ZElpE.jpg
3 Fakta Pria Berbobot 200 Kg Meninggal di RSCM, Pasien Obesitas Kedua Tahun Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement