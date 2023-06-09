Dirawat di RSUD, Fajri Pria Berbobot 300 Kg Asal Tangerang Keluhkan Nyeri Kaki

TANGERANG - Setelah evakuasi yang dramatis, pria obesitas berbobot 300 kilogram, Fajri (27) kini dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang. Pihak RSUD Kota Tangerang mengonfirmasi bahwa mengalami sakit di bagian kaki.

Kepala Humas RSUD Kota Tangerang, drg. Fika Khayan menuturkan bahwa hal itu menyebabkan dia kesulitan bergerak. Fika memperkirakan Fajri telah kesulitan bergerak sejak 8 bulan lalu.

"Kondisi pasien obesitas yang kami terima saat jni keluhannya adalah mengalami gangguan mobilisasi, karena ada keluhan nyeri di kaki pasien itu sendiri," ujarnya Kamis, (8/6/2013).

"Sudah lebih 8 bulan terakhir ini, pasien mengalami kondisi tirah baring yang artinya tidak bisa beraktivitas dan hanya bisa tiduran saja," imbuhnya.

Kata Fika, kondisi Fajri saat ini dipantau dan ditangani dokter spesialis penyakit dalam secara berkala. Dia pun memastikan Fajri mendapat penanganan khusus dalam tindak lanjut setiap perkembangan kesehatan yang dialaminya selama perawatan.

"Tindakan awal seperti memeriksa kondisi cairan dan makanan dalam tubuh, hingga menjalani pemeriksaan laboratorium pun dilakukan terhadap Fajri," ucapnya.

Untuk sementara, tim dokter masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium Fajri. "Untuk penyakit selain obesitas, belum dapat kami temukan ya, karena masih awal sekali (penanganannya) jadi masih diobservasi terlebih dahulu apa hasil dari laboratorium maupun hasil pemeriksaan radiologi," tuturnya.