INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Hari Ini: Jakarta Cerah, Hujan Angin Terjang Bogor

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |05:01 WIB
Prakiraan Cuaca Hari Ini: Jakarta Cerah, Hujan Angin Terjang Bogor
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada hari ini, Jumat (9/6/2023).

Cuaca Ibu Kota mayoritas akan cerah berawan hingga berawan pada pagi hingga malam hari. Sementara suhu udara rata-rata pada 24 hingga 33 derajat Celcius.

“Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang dapat terjadi pada skala lokal dan durasi singkat di sebagian Kabupaten dan Kota Bogor,” kata BMKG dikutip dari laman resminya, Jumat.

BMKG melaporkan Depok dan Bekasi akan berawan sejak pagi hingga malam hari. Kemudian, di wilayah Tangerang akan cerah berawan hingga berawan dari pagi hingga malam hari.

Sementara itu di wilayah Ibu Kota yakni Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu akan cerah berawan pada pagi hari hingga siang hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB.

Selanjutnya, pada siang hari pukul 13.00 hingga 19.00 WIB Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu akan berawan.

